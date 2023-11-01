Переживший четыре дня заточения в авто котенок отдыхает на прокурорском диване

Он будет жить в семье сотрудника правоохранительных органов вместе с двумя котами.

© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: Прокуратура Москвы

Котенок, спасенный в Москве из закрытого авто, сейчас отдыхает на прокурорском кожаном диване. Соответствующие кадры «Звезде» предоставили в прокуратуре Москвы.

Начальник пресс-службы Людмила Нефедова рассказала, что питомец будет жить в семье сотрудника органов прокуратуры. Причем, добавила она, у него уже живут два кота, поэтому малышу не будет скучно.

Животному пришлось несколько дней провести в закрытой машине, припаркованной в районе Охотного Ряда. Его мяуканье услышали прохожие. История заблокированного в машине кота начала быстро распространяться в Сети, многие СМИ обратили на нее внимание.

Позже к машине прибыли полицейские и спасатели. Они взломали дверь транспортного средства и вызволили малыша.