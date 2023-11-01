Дело застрявшего в машине на несколько дней котенка закончилось прокуратурой

Отходить от пережитого стресса животное будет в семье сотрудника органов прокуратуры.

© Фото: moscowproc, Telegram

Прокуратура Москвы показала фото котенка, которого сегодня удалось спасти из припаркованного автомобиля. Ведомство опубликовало в своем Telegram-канале кадр, на котором питомец с широко распахнутыми глазами сидит на руках у правоохранителя.

Уточняется, что котенок, пока его хозяин отсутствует, будет находиться в семье сотрудника прокуратуры.

«Отходить от пережитого стресса и поправлять здоровье он будет в семье работника органов прокуратуры», - говорится в сообщении, передает Life.

Животное несколько дней провело в закрытом автомобиле. Его мяуканье услышали неравнодушные прохожие. Эта ситуация получила широкое распространение в СМИ и Telegram-каналах. Впоследствии полицейские взломали машину и вызволили кота.

Его уже осмотрел ветеринар. Как утверждается, жизнь и здоровье котенка вне угрозы, однако малыш сильно проголодался за эти дни. Также он был очень напуган.