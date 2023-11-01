В Москве полиция вскрыла машину с запертым на несколько дней котом

Правоохранители вскрыли дверь и поместили животное в переноску.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Момент спасения кота из запертой машины в центре Москвы снял на видео корреспондент «Звезды».

Правоохранители вскрыли дверь, через водительское сиденье животное достали и поместили в специальную переноску, после чего увезли в полицейской машине.

Мяукающего питомца обнаружили в припаркованном ТС на платной стоянке в районе Охотного Ряда. Как утверждается, он провел там несколько дней.

По некоторым данным, хозяин кота попал в больницу, поэтому животное оказалось запертым без воды и еды.