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TMZ: актер Мэттью Перри скончался не от передозировки

Ян Брацкий
17:15 01.11.2023
Более углубленные исследования возможных причин смерти актера займут от четырех до шести месяцев.
TMZ: актер Мэттью Перри скончался не от передозировки
© Фото: Ron Sachs, Cnp, Global Look Press
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Наркотики и другие запрещенные вещества не были причиной преждевременной смерти звезды молодежного ситкома «Друзья» Мэттью Перри. Об этом сообщил таблоид TMZ со ссылкой на материалы полицейского расследования.

Согласно документам, в крови Перри не были обнаружены следы фентанила или метамфетамина, более углубленные исследования займут до полугода, пишет RT.

Актер Мэттью Перри скончался 29 октября. Его тело обнаружили в джакузи в собственном доме в Калифорнии.

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