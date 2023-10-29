Озвучивший Чендлера актер Быстрицкий рассказал, что вся Америка подражала Мэттью Перри

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Известный всеми миру по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», скончавшийся в возрасте 54 лет актер Мэттью Перри открыл своими диалогами новую неповторимую стилистику речи, которой начала подражать вся Америка. Актер дубляжа, киноактер и кинорежиссер Сергей Быстрицкий, озвучивший все 10 сезонов легендарного сериала, вспомнил в разговоре со «Звездой», каким был Пэрри.

«Он привнес свое и вся Америка заговорила, подражая ему», - сказал Быстрицкий.

Американский актер был удивительно легким, «острым» и открытым человеком. Быстрицкий также отметил его талант - он был прекрасным артистом. Однако, как и все творческие люди, Пэрри не мог «жить просто» и очень остро воспринимал жизнь.

«Одно было понятно: творческий человек не может жить просто. Он очень остро воспринимает жизнь, так ее воспринимал и Мэттью Перри», - заключил Быстрицкий.

Напомним, что актер «Друзей» был найден мертвым в джакузи у себя дома утром в субботу 28 октября. Есть вероятность, что он утонул - полиция не обнаружила признаков насильственной смерти.