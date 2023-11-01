Эксперт Солонников: республиканцы хотят свалить Байдена, расследуя помощь Киеву

По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, Украина может стать поводом для политических распрей в США, но Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Николай Лазаренко, Пресс-служба президента Украины, РИА Новости

Никакого разворота США от Украины в сторону России нет, между демократами и республиканцами есть четкий консенсус по поводу поддержки Киева. Об этом «Звезде» рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Новый спикер палаты представителей Майк Джонсон не против поддержки Украины, он не за Россию, он против Байдена и бесконтрольных перечислений. Он за то, чтобы расследовать транши, которые были, и попытаться на этом поймать Байдена. Никакого разворота в сторону России в США нет», - подчеркнул Солонников.

Распри внутри США по поводу очередности поддержки Израиля и Украины на руку России, считает Дмитрий Солонников.

«Это внутренние разборки. Мы на этом можем тактически выиграть, на несколько недель получить то, что транши Украине будут приостановлены. Сейчас у Пентагона есть $5 млрд на помощь Украине, вот и будут их растягивать», - предположил собеседник «Звезды».

Скорее всего, республиканцы и демократы смогут договориться, полагает Солонников. Возможно, сойдутся на том, что транши Украине будут меньше, чем запрашивает президент США Джо Байден, и конгресс получит контроль за тем, куда расходуются средства.