Politico: Киев умоляет Вашингтон увеличить поставки вооружения

По словам обозревателя издания, поддержка США Киева находится под угрозой из-за нового спикера Палаты представителей и конфликта на Ближнем Востоке.

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Киевский режим умоляет Соединенные Штаты Америки нарастить поставки оружия на Украину. Об этом пишет обозреватель американской газеты Politico Лара Селигман.

По словам журналиста, на прошлой неделе украинская делегация приезжала в Вашингтон и передала властям США «список пожеланий», в который вошли системы ПВО, тактические ракеты большой дальности, а также обучение американскими морпехами проведению операций «корабль-берег».

При этом автор материала отметила, что даже нынешний уровень помощи Украине находится под угрозой из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и избрания спикером Палаты представителей США Майка Джонсона.

Накануне Politico сообщила, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что большая часть американской финансовой помощи Украине была потрачена в США. При этом издание отметило, что представители стран Европейского союза намерены отправиться в Штаты, чтобы убедить американскую общественность не прекращать поддерживать Киев.