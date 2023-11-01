В центре Москвы пытаются спасти кота, запертого в машине

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В центре Москвы неравнодушные прохожие заметили кота, запертого в автомобиле. Как утверждается, он находится в салоне транспортного средства уже несколько дней. На месте работает корреспондент «Звезды».

Питомца заметили на платной парковке в районе Охотного ряда. Животное четвертый день находится в машине без воды и еды.

По информации пользователей соцсетей, хозяин автомобиля был задержан правоохранителями, его увезли в психбольницу на неопределенный срок. Официального подтверждения этих данных сейчас нет.

В настоящий момент очевидцы пытаются найти родственников хозяина кота, потому что приехавшие на вызов спасатели объяснили, что по закону не имеют права вскрыть машину без разрешения владельца.