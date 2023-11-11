Жертвами удара ЦАХАЛ по жилому дому на севере сектора Газа стали семь человек

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Список жертв войны Израиля и ХАМАС пополнили еще семеро палестинцев - жителей города Бейт-Лахия на севере сектора Газа, где ведутся ожесточенные бои.

В ночь с 10 на 11 ноября ВВС ЦАХАЛ нанесли удар по жилому дому в Бейт-Лахия, под завалами погибли семеро человек, сообщает RT.

Одновременно бомбардировке подверглись жилые кварталы города Газа, артудар был нанесен по восточным районам города Хан-Юнис.



Ранее сообщалось, что после начала наземной операции Армии обороны Израиля подразделения ЦАХАЛ подошли вплотную к Бейт-Лахии и заняли Эль-Карам.



Напомним, что в Хан-Юнис на юге сектора Газа после начала боевых действий на севере анклава бежали сотни тысяч человек, чтобы затем выйти через КПП «Рафах» в безопасную зону в Египте. Этот город превратился в лагерь беженцев и регулярно подвергается обстрелам со стороны Израиля. Так, в начале ноября в Хан-Юнисе после авиационного удара ЦАХАЛ в жилом доме погибли корреспондент палестинского телевидения и 11 членов его семьи.