Al-Ahram: в секторе Газа погиб журналист и 11 членов его семьи

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В Хан-Юнисе на территории сектора Газа при атаке израильского самолета в жилом доме погибли корреспондент палестинского телевидения и 11 членов его семьи. Об этом сообщает египетская газета Al-Ahram.

«Источник сообщили, что Абу Хатаб и 11 членов его семьи, включая жену, сына и брата, погибли мученической смертью», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в конфликте между Израилем и ХАМАС с 7 октября погиб 31 журналист. Восемь работников СМИ получили ранения.

Отмечается, что еще девять пропали без вести или задержаны. Таковы данные Комитета по защите журналистов CPJ.