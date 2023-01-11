Дорожные камеры начали фиксировать выбрасывание мусора из авто

Штраф придет автовладельцу почтой после того, как камера распознает госномер машины.

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В России вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают штраф за выброшенный из окна автомобиля мусор и разрешают использовать камеры для фиксации подобных нарушений. Законопроект, направленный на борьбу с несанкционированными свалками, был принят Госдумой РФ прошлым летом.

В Мособлдуме ранее уточняли, что система фиксации нарушений будет работать в автоматическом режиме 24 на 7. Штраф придет автовладельцу почтой после того, как камера распознает госномер машины.

Сумма штрафа, как уточнялось, для физического лица составляет 30 тысяч рублей, для юридического — 100 тысяч рублей. При выгрузке мусора из грузового авто штраф для граждан составит 75 тысяч рублей, для юридических лиц — 200 тысяч рублей.

Помимо Москвы, пока ни один регион не сообщил о готовности использовать новые поправки в законодательство.

Ранее СМИ сообщили, что в России могут начать штрафовать автомобилистов за летние шины зимой и шипованные — летом. Ожидается, что подготовленный МВД РФ документ вступит в силу с 1 марта 2023 года.