Юрист оценил применение камер против автомобилистов, бросающих мусор

Эксперт обратил внимание на то, что привлечение к ответственности правонарушителей с помощью камер появилось давно, технологии продолжают дорабатывать.

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Юрист Лев Воропаев в разговоре с RT оценил возможное использование в России автоматических камер для того, чтобы штрафовать автомобилистов, бросающих из окна мусор на обочину или в лесу.

«Абсолютно адекватно, я считаю. Люди будут бояться совершать эти нехорошие проступки, зная, что их привлекут к ответственности и назначат штраф», - считает он.

Юрист обратил внимание на то, что привлечение к ответственности правонарушителей с помощью камер появилось давно, технологии продолжают дорабатывать.

«Да, многие недовольны. Но количество нарушений значительно снизилось после того, как ввели данный институт. Поэтому и в этой области, я полагаю, будут адекватные результаты», - сказал Воропаев.

Однако, обратил внимание эксперт, результатов удастся достичь, если данная опция будет реализовываться «адекватно».

Ранее «Коммерсантъ» писал, что в России камеры начнут снимать водителей, выбрасывающих мусор из окна машины.