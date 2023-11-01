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Посол РФ в Израиле призвал прекратить кровопролитие и начать мирные переговоры

Ян Брацкий
16:08 01.11.2023
За время проведения наземной операции в секторе Газа Армия обороны Израиля потеряла 11 человек убитыми, уточнил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Израиле Анатолий Викторов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Кровопролитию в секторе Газе необходимо положить конец. Об этом в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Израиле Анатолий Викторов. По его мнению, начать мирные переговоры и поставки гуманитарной помощи можно только остановив конфликт.

«Огромные жертвы среди мирных жителей. Есть раненые, убитые и прочие жертвы. И поэтому надо останавливаться. Наша позиция очень простая. Надо останавливаться, объявлять прекращение огня, кровопролитию нужно положить конец, решить гуманитарные вопросы, которые уже перезрели. Потом, когда ситуация успокоится, необходимо приступить к масштабным, полноформатным мирным переговорам», - заключил Викторов.

Нынешнюю фазу палестино-израильского конфликта дипломат назвал чрезвычайно опасной. Посол упомянул не только о многочисленных жертвах среди мирного населения, но и о масштабных разрушениях в палестинском анклаве, где целые жилые кварталы ровняются с землей.

«Я видел цифру, что за все это время, не наземной операции, а за все это время, были поражены в секторе Газа 11 тысяч объектов. Якобы это инфраструктурные объекты, связанные с ХАМАС. Но при такой интенсивности обстрелов, с учетом того, что на территории Газы живут более 2 миллионов мирных жителей понятно, что они страдают по полной программе», - уточнил посол РФ в Израиле.

Полную версию интервью с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Израиле смотрите в программе «Между тем» на телеканале «Звезда» сегодня в 22:45.

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