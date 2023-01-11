В Кремле назвали уткой сообщения о якобы запрете выезда мужчин призывного возраста из России

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Сообщения об ограничениях на выезд за пределы РФ для лиц призывного возраста не соответствуют действительности и являются информационной уткой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так», - заявил представитель Кремля.

Комментируя ситуацию в Соледаре, Песков предложил дождаться официальных заявлений. Пресс-секретарь добавил, что говорить об успехе военных действий можно можно будет после достижения целей спецоперации.

Накануне, 10 января, на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал, что Россия повысит боевые возможности ВКС, а систему управления и связи ВС РФ усовершенствуют с применением технологий искусственного интеллекта. Он также указал на необходимость доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих.