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В Кремле отреагировали на сообщения о поставке Турцией кассетных боеприпасов Украине

Тимур Шерзад
12:31 11.01.2023
Песков добавил, что Россию с Турцией объединяют партнерские отношения, основанные на взаимной выгоде и готовности обсуждать самые нелегкие проблемы. 
В Кремле отреагировали на сообщения о поставке Турцией кассетных боеприпасов Украине
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трудно говорить о достоверности сообщений, что Турция якобы начала поставку Украине кассетных боеприпасов. 

Сообщение о поставках боеприпасов появилось в журнале Foreign Policy - журналисты ссылаются на источники в правительстве США и Европы, однако официального подтверждения от представителей Анкары на данный момент нет.

«Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. 

Дмитрий Песков добавил, что Турция уже поставляла киевскому режиму беспилотники «Байрактар». Он добавил, что она, как член НАТО, имеет свои обязательства. 

При этом Песков заметил, что Россию с Турцией объединяют партнерские отношения, основанные на взаимной выгоде и готовности обсуждать самые нелегкие проблемы. 

Также пресс-секретарь президента России назвал уткой сообщения о якобы запрете выезда мужчин призывного возраста из страны.

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