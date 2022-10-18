Эстония назвала Россию спонсором терроризма и призвала к новым санкциям

Официальный Таллин призвал лишить Москву места в Совбезе ООН и заявил о необходимости единства ЕС в вопросе новых антироссийских санкций.

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Эстонский парламент объявил Россию спонсором терроризма. Подобное заявление распространила пресс-служба высшего законодательного органа прибалтийской республики.

«Парламент объявляет <…> Российскую Федерацию государством - спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор. Парламент призывает международное сообщество принять аналогичные декларации», - отмечается в документе.

В нем указано, что официальный Таллин пошел на этот шаг, поддерживая соответствующий призыв украинских властей. Кроме прочего, Эстония призвала мировое сообщество к новым санкциям и ограничениям в адрес Москвы.

Ранее Сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдепартамент признать Россию государством - спонсором терроризма. В Кремле на это заявили, что признание России государством - спонсором терроризма повлечет за собой очень негативные последствия. С другой стороны, «трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения», отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.