Эстония намерена юридически обосновать передачу Украине замороженных активов РФ
Таллин намерен создать законодательную базу для передачи замороженных российских активов Украине. Речь идет о €20 млн, заблокированных в Эстонии. Данное заявление официального представителя эстонского министерства иностранных дел Михкеля Тамма передает Bloomberg.
В публикации также отмечается, что Эстония планирует подготовить соответствующий проект к тому моменту, когда будет готово связанное с заблокированными в Европе российскими активами решение ЕК. Там на данный момент в состоянии заморозки находятся €300 млрд резервов Центробанка РФ и несколько миллиардов евро, принадлежащих физлицам из России.
Ранее в ЦБ РФ уже назвали возврат заблокированных за рубежом средств маловероятным. При этом в банке подчеркнули, что юридически данные средства пока что не являются конфискованными.