Эстония намерена юридически обосновать передачу Украине замороженных активов РФ

На данный момент в республике российские активы на сумму почти €20 млн являются заблокированными.

© Фото: Mairo Cinquetti, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Таллин намерен создать законодательную базу для передачи замороженных российских активов Украине. Речь идет о €20 млн, заблокированных в Эстонии. Данное заявление официального представителя эстонского министерства иностранных дел Михкеля Тамма передает Bloomberg.

В публикации также отмечается, что Эстония планирует подготовить соответствующий проект к тому моменту, когда будет готово связанное с заблокированными в Европе российскими активами решение ЕК. Там на данный момент в состоянии заморозки находятся €300 млрд резервов Центробанка РФ и несколько миллиардов евро, принадлежащих физлицам из России.

Ранее в ЦБ РФ уже назвали возврат заблокированных за рубежом средств маловероятным. При этом в банке подчеркнули, что юридически данные средства пока что не являются конфискованными.