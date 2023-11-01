На Украине доказали хищение почти 7,5 млрд гривен в Минобороны при Резникове

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Счетная палата Украины подтвердила хищение 7,4 миллиарда гривен (около 19 миллиардов рублей) в Министерстве обороны страны на продовольствии в период, когда военное ведомство возглавлял Алексей Резников. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на доклад по результатам аудита.

«Приобретение наиболее употребляемых продуктов питания осуществлялось по ценам, которые в среднем на 30% выше рыночных», - передает текст доклада по результатам аудита издание «Страна.ua».

Согласно отчету, МО Украины закупало продукты питания намного дороже, чем другие силовые ведомства, потратив лишних 3-7 млрд гривен.

При этом эксперты пришли к выводу, что три четверти закупленных позиций не могут быть использованы для приготовления пищи ни в стационарных столовых, ни в полевых условиях, заключили эксперты.

Алексей Резников был отправлен в отставку по решению Верховной рады Украины 5 сентября 2023 года. За увольнение министра обороны выступило 327 членов украинского парламента. На этой должности его сменил Рустем Умеров.