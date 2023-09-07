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Умеров объявил проведение аудита всех подведомственных направлений в МО Украины

Елизавета Кондрикова
09:21 07.09.2023
Он добавил, что Министерство обороны планирует актуализировать стратегию национальной безопасности и обороны страны.
Умеров объявил проведение аудита всех подведомственных направлений в МО Украины
© Фото: Thomas Imo, PHOTOTHEK, Global Look Press
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Недавно назначенный на пост министра обороны Украины Рустем Умеров объявил о своих шагах на новом посту, первостепенный из них - аудит подведомственных направлений. Об этом говорится в публикации «Лига.net».

«Среди важных стратегических задач – должны повысить оборонные способности украинского производителя. Все, что может производиться в Украине, – должно производиться в Украине», - добавил министр, выступая перед Верховной Радой.

Он также отметил важность цифровизации, увеличения оборонных контрактов украинских производителей и подготовки инфраструктуры для F-16. Министерство обороны страны также займется разработкой новой стратегии национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, накануне стало известно о назначении новым министром обороны Украины Рустема Умерова, его одобрила Верховная Рада. Он пришел на эту должность вместо ушедшего в отставку Алексея Резникова, одно из причин его ухода называют мощные  коррупционные скандалы в Украине и необходимость Зеленского провести «кадровые чистки» в стране.

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