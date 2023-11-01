Песков назвал визит Макрона в Астану делом Казахстана как суверенной страны

Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к посещению Казахстана главой Франции.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Казахстан является суверенным государством, которое развивает отношения с другими странами по своему усмотрению. Он отметил, что с Россией у Казахстана отношения стратегического партнерства.

Также Песков заявил, что интересы Москвы и Астаны объединены во многих интеграционных форматах.

«Мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим», - добавил Песков.

Напомним, французский лидер прибыл в Астану утром 1 ноября. Эммануэль Макрон и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в узком формате. Президент Казахстана назвал визит Макрона историческим событием.