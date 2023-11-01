В стране и мире Токаев назвал визит Макрона в Казахстан историческим событием Анна Ушакова Лидеры Казахстана и Франции провели переговоры в узком формате. © Фото: akorda.kz Читайте нас на: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал визит лидера Франции Эмманюэля Макрона в Астану историческим событием. Об этом информирует пресс-служба главы Казахстана. Глава Франции прибыл в Астану утром 1 ноября. Макрон и Токаев провели переговоры в узком формате. «Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным. Уверен, сегодняшние переговоры будут продуктивными», — сообщил Токаев. Глава Казахстана отметил, что Франция является надежным партнером Казахстана в Евросоюзе и одним из крупнейших инвесторов в экономику страны. Макрон в свою очередь сказал, что вместе с Токаевым они смогут продвинуться по важным международным темам, в том числе обсудить ключевые двусторонние вопросы. Также, лидер Франции отметил, что в планах подписать значимые контракты, которые смогут продвинуть стратегические и экономические отношения двух государств. Экспертное мнение и аналитика