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Макрон прибыл в Казахстан, где проведет переговоры с Токаевым

Максим Крюков
09:15 01.11.2023
Французский лидер, который после Казахстана планирует поехать в Узбекистан, намерен повысить «энергетическую безопасность» страны, так как государства Центральной Азии богаты ураном.
Макрон прибыл в Казахстан, где проведет переговоры с Токаевым
© Фото: aqorda_resmi, Telegram
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Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Казахстан, где у него запланированы переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского правительства.

Французского лидера в аэропорту Астаны встречал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Отмечается, что глава правительства республики выразил уверенность, что данная встреча придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между двумя государствами.

В пресс-службе добавили, что темами переговоров Токаева и Макрона станут укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки.

После Казахстана Макрон планирует посетить Узбекистан. Как сообщает Bloomberg, он намерен укрепить «энергетическую безопасность Франции», так как страны Центральной Азии богаты ураном. По словам источников агентства, Парижу интересно такое сотрудничество, поскольку в июле произошел госпереворот в Нигере - втором по значению импортере урана для Франции. По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на представителя Макрона, Центральную Азию посетит делегация из 15 «бизнес-лидеров» энергетического, аграрного и горного секторов Франции.

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