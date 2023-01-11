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Foreign Police: Турция могла тайно передать Украине кассетные боеприпасы

Семен Лавров
07:35 11.01.2023
Согласно публикации, сделка могла состояться еще в конце ноября прошлого года.
Foreign Police: Турция могла тайно передать Украине кассетные боеприпасы
© Фото: Onur Dogman, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Турция могла передать Украине кассетные боеприпасы двойного назначения Dual-purpose improved conventional munitions (DPICM). Об этом сообщает Foreign Police, ссылаясь на источники в правительстве США и Европы, однако официального подтверждения от представителей Анкары на данный момент нет.

Кассетные боеприпасы DPICM предназначены для поражения бронетехники. Ранее Украина неоднократно делала попытки получить их от США, однако законодательство Соединенных Штатов запретило их экспорт. Официальной причиной при этом назван «высокий уровень брака».

В Турции кассетные боеприпасы производились по соглашению с США. По данным FP, она стала единственной страной, где Украина смогла получить данный вид вооружения. Причем, согласно публикации, Анкара передала их Киеву еще в конце ноября прошлого года.

Ранее глава компании Baykar Сельчук Байрактар заявил, что турецкие беспилотники в случае необходимости могут быть использованы против сторон, которым они экспортируются. Данное заявление было сделано в ответ на вопрос о том, что будет, если кто-то решит направить купленные у Турции Bayraktar против нее.

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