ВВС Израиля: уровень смертности среди мирных в Газе пропорционален важности цели

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Перед нанесением удара по какому-либо объекту в секторе Газа в ЦАХАЛ проходит 11-12 этапов одобрения соответствующего решения. Об этом заявил начальник штаба Военно-воздушных сил Израиля бригадный генерал Эяль Гринбойм, комментируя обвинения в адрес еврейского государства в военных преступлениях на территории палестинского анклава.

«Гринбойм заявил, что каждый удар проходит 11 или 12 этапов одобрения, прежде чем он будет санкционирован», - говорится в материале британской газеты The Times.

При этом военачальник настаивает на том, что ЦАХАЛ строго соблюдает правила войны, «которые требуют, чтобы уровень смертности среди гражданского населения был пропорционален важности поражаемой военной цели», сообщает издание. Гринбойм также рассказал, что израильская армия вела список целей в Газе еще до обострения ситуации, его обновили перед одобрением ударов.

На прошлой неделе пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что действия Израиля по электрической, водной и продуктовой блокадам сектора Газа являются военными преступлениями. Накануне руководитель агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини отметил, что около 70% погибших в секторе Газа составляют дети и женщины. Он подчеркнул, что это нельзя назвать «сопутствующими потерями».