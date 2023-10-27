В ООН заявили, что Израиль совершает военные преступления в Газе

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Действия Израиля по электрической, водной и продуктовой блокадам сектора Газа являются военными преступлениями. Об этом заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

«Коллективное наказание населения Газы, лишение основных товаров, электричества и воды, а также бомбардировки густонаселенных районов являются военными преступлениями в соответствии с международным гуманитарным правом», - приводит РИА Новости слова Шамдасани.

Ранее стало известно, что израильской полиции разрешат стрелять на поражение по тем, кто будет блокировать дороги в военное время. Для открытия огня необходимо лишь разрешение старшего офицера.

Напомним, через два дня после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября в связи с проникновением на территорию Израиля боевиков группировки ХАМАС министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Мирные жители остались без еды, воды и света.