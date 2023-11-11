Удар по индонезийской больнице и захват 11 форпостов ХАМАС: что известно о ситуации в Газе

Больше 11 тысяч погибших и почти 27 с половиной тысяч пострадавших на сегодняшний день в секторе Газа.

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К 35 дню новой палестино-израильского конфликта Ашкелон, расположенный на юго-западе Израиля, практически опустел. В крупном туристическом городе сейчас не только нет отдыхающих, разъехались и местные жители.

Чтобы предотвратить проникновение диверсантов ХАМАС, бухту постоянно патрулирует береговая охрана. Ситуация здесь постепенно начинает меняться. После начала наземной операции в секторе Газа обстрелов со стороны исламистов стало меньше.

«В небе над городом постоянно висят вертолеты. Но дальше Ашкелона объявлена закрытая военная зона», - рассказал местный житель Вадим.

Израильтяне постепенно затягивают кольцо осады в центре города Газа. ЦАХАЛ отчитался о захвате 11 форпостов ХАМАС с начала операции «Железные мечи». При продвижении армейские части встречают ожесточенное сопротивление. Боевики, пользуясь тоннелями, подбираются к позициям ЦАХАЛ и наносят удары.

Основной проблемой для армии Израиля по-прежнему являются больницы. Под ними исламисты оборудовали бункеры. Сейчас активные бои идут на подступах к больнице «Аль-Шифа» под которой, как рассказали пленные боевики, расположен основной штаб главы ХАМАС. Стрелковые бои развернулись у больницы минувшей ночью, при этом в обесточенном здании врачи по-прежнему оказывают помощь пациентам. Там же находятся многочисленные беженцы.

Еще по одной клинике, которую, предположительно, ХАМАС использует в качестве прикрытия - индонезийскому госпиталю сегодня был нанесен удар. Кадры бомбежки опубликовал телеканал Al-Ghad.

Пакетно-бомбовые удары, которые Израиль наносит по больницам и школам, вызывают критику со стороны международного сообщества. Президент Франции в эфире BBC призвал Нетаньяху прекратить бомбардировки Газы, назвав действия Израиля незаконными.

«Фактически, сегодня бомбят мирное население. Фактически, бомбят и убивают детей, женщин и пожилых людей. Так что для этого нет никаких оснований и никакой легитимности. Поэтому мы призываем Израиль остановиться», - заявил Эмманюэль Макрон.

Офис премьер-министра Израиля, ссылаясь на главу правительства, ответил в соцсети Х (ранее Twitter), что ответственность за любой ущерб гражданскому населению лежит на ХАМАС. Сам же Нетаньяху в поддержку бойцов ЦАХАЛ посетил сегодня военный лагерь возле сектора Газа.

Бои продолжаются и на Северных рубежах Израиля. Ливанская «Хезболла» опубликовала кадры атаки своих беспилотников на приграничные объекты ЦАХАЛ. В ответ Израильтяне нанесли ракетно-бомбовый удар по сопредельной территории.

Ранее Эрдоган призвал ООН и МУС начать расследовать военные преступления Израиля в Газе. Глава Турции считает, что необходимо объединить усилия.