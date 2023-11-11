В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Удар по индонезийской больнице и захват 11 форпостов ХАМАС: что известно о ситуации в Газе

Алексей Дегтярев
Алина Луговая
20:35 11.11.2023
Больше 11 тысяч погибших и почти 27 с половиной тысяч пострадавших на сегодняшний день в секторе Газа.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Khaled Omar XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

К 35 дню новой палестино-израильского конфликта Ашкелон, расположенный на юго-западе Израиля, практически опустел. В крупном туристическом городе сейчас не только нет отдыхающих, разъехались и местные жители.

Чтобы предотвратить проникновение диверсантов ХАМАС, бухту постоянно патрулирует береговая охрана. Ситуация здесь постепенно начинает меняться. После начала наземной операции в секторе Газа обстрелов со стороны исламистов стало меньше.

«В небе над городом постоянно висят вертолеты. Но дальше Ашкелона объявлена закрытая военная зона», - рассказал местный житель Вадим.

Израильтяне постепенно затягивают кольцо осады в центре города Газа. ЦАХАЛ отчитался о захвате 11 форпостов ХАМАС с начала операции «Железные мечи». При продвижении армейские части встречают ожесточенное сопротивление. Боевики, пользуясь тоннелями, подбираются к позициям ЦАХАЛ и наносят удары.

Основной проблемой для армии Израиля по-прежнему являются больницы. Под ними исламисты оборудовали бункеры. Сейчас активные бои идут на подступах к больнице «Аль-Шифа» под которой, как рассказали пленные боевики, расположен основной штаб главы ХАМАС. Стрелковые бои развернулись у больницы минувшей ночью, при этом в обесточенном здании врачи по-прежнему оказывают помощь пациентам. Там же находятся многочисленные беженцы.

Еще по одной клинике, которую, предположительно, ХАМАС использует в качестве прикрытия - индонезийскому госпиталю сегодня был нанесен удар. Кадры бомбежки опубликовал телеканал Al-Ghad.

Пакетно-бомбовые удары, которые Израиль наносит по больницам и школам, вызывают критику со стороны международного сообщества. Президент Франции в эфире BBC призвал Нетаньяху прекратить бомбардировки Газы, назвав действия Израиля незаконными.

«Фактически, сегодня бомбят мирное население. Фактически, бомбят и убивают детей, женщин и пожилых людей. Так что для этого нет никаких оснований и никакой легитимности. Поэтому мы призываем Израиль остановиться», - заявил Эмманюэль Макрон.

Офис премьер-министра Израиля, ссылаясь на главу правительства, ответил в соцсети Х (ранее Twitter), что ответственность за любой ущерб гражданскому населению лежит на ХАМАС. Сам же Нетаньяху в поддержку бойцов ЦАХАЛ посетил сегодня военный лагерь возле сектора Газа.

Бои продолжаются и на Северных рубежах Израиля. Ливанская «Хезболла» опубликовала кадры атаки своих беспилотников на приграничные объекты ЦАХАЛ. В ответ Израильтяне нанесли ракетно-бомбовый удар по сопредельной территории.

Ранее Эрдоган призвал ООН и МУС начать расследовать военные преступления Израиля в Газе. Глава Турции считает, что необходимо объединить усилия. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:55 Армия
Видео
Первый замглавы МО РФ Цаликов поздравил военнослужащих и ветеранов в канун Дня РХБЗ
18:49 В стране и мире
Bild: ФРГ увеличит военную помощь Киеву с 4 до 8 млрд евро
17:28 В стране и мире
Захарова поинтересовалась, означают ли слова Борреля признание победы России
16:29 В стране и мире
Эрдоган призвал ООН и МУС начать расследовать военные преступления Израиля в Газе
16:16 В стране и мире
Видео
«Помашите рукой, если все хорошо»: появилось видео транспортировки санавиацией экипажа упавшего Ан-2
Популярное
Видео
«В последний раз!»: ожидающий билетов на «Щелкунчик» в золотом плаще отказался повторять этот опыт
Видео
Сцепившиеся в подмосковной школе родительница и учительница написали друг на друга заявления
Видео
«Командир - мужик»: сослуживец о представленном Шойгу к госнаграде Арсаланове
«Морковка впереди повозки»: Песков не поверил обещаниям ЕС принять Украину
Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента
Видео
«Совковое немножко»: Матвиенко предложила Роспотребнадзору «осовременить» полное название
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.