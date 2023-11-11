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Наследный принц Саудовской Аравии потребовал от Израиля прекратить огонь по Газе

Елизавета Егорова
15:13 11.11.2023
В сектор Газа необходимо немедленно доставить гуманитарную помощь, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.
Наследный принц Саудовской Аравии потребовал от Израиля прекратить огонь по Газе
© Фото: Khaled Omar, XinHua, Globallookpress
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что Израиль должен немедленно прекратить огонь по сектору Газа и обеспечить поступление туда гуманитарной помощи.

«Мы требуем немедленного прекращения огня в секторе Газа и поступления гуманитарной помощи», - цитирует РИА Новости слова принца, сказанные во время выступлений на саммитах Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, проводящихся в Эр-Рияде.

Вину за продолжение ближневосточного конфликта он возложил на Совбез ООН, который, по его мнению, не справился со своими обязанностями. В качестве выхода из сложившейся ситуации бен Салман предложил положить «конец израильской оккупации».

Ранее стало известно, что первые 85 россиян получили возможность выбраться с территории анклава через КПП «Рафах». Однако на данный момент через границу с Египтом никого не пропустили.

Несколько россиянок рассказали нашему телеканалу, что ждали пропуска целый день на 30-градусной жаре без еды, электричества, интернета и туалетов. По словам одной женщины, она не спала двое суток.

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