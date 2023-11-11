Наследный принц Саудовской Аравии потребовал от Израиля прекратить огонь по Газе

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что Израиль должен немедленно прекратить огонь по сектору Газа и обеспечить поступление туда гуманитарной помощи.

«Мы требуем немедленного прекращения огня в секторе Газа и поступления гуманитарной помощи», - цитирует РИА Новости слова принца, сказанные во время выступлений на саммитах Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, проводящихся в Эр-Рияде.

Вину за продолжение ближневосточного конфликта он возложил на Совбез ООН, который, по его мнению, не справился со своими обязанностями. В качестве выхода из сложившейся ситуации бен Салман предложил положить «конец израильской оккупации».

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