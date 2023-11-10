Первые 85 россиян ожидают эвакуации из сектора Газа

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Первая группа граждан России, проживавших на территории сектора Газа, ожидает эвакуации из анклава через КПП «Рафах». Об эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта сообщили РИА Новости.

«Представитель КПП “Рафах” подтвердил информацию об эвакуации из сектора Газа первых 85 граждан России», - передает агентство.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью Главное управление погранпереходов и границ Египта объявило, что 85 россиян включены в список для проезда через наземный переход «Рафах» и смогут выехать из Газы в 7:00.

Напомним, что накануне МИД РФ выразил обеспокоенность затягиванием сроков эвакуации граждан России из сектора Газа. Власти Израиля назвали двухнедельный срок - как реальный период, в течение которого россияне - а это порядка 600 человек, в том числе около 300 детей - смогут выйти из анклава через КПП «Рафах».

Этот КПП - единственный «коридор» из зоны конфликта. Египетские пограничники пропускают в сутки порядка 500 человек, очереди ждут около 7000 беженцев. Особые меры предосторожности приняты в Египте из-за опасения, что страна не сможет принять всех жителей сектора Газа. Чтобы не допустить возможный прорыв толп беженцев на Синай власти Каира стянули к границе бронетехнику.