В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Первые 85 россиян ожидают эвакуации из сектора Газа

Ирина Елагина
07:29 10.11.2023
Первая группа граждан России скоро покинет зону боевых действий через КПП «Рафах».
Первые 85 россиян ожидают эвакуации из сектора Газа
© Фото: IMAGO, Ahmed Ibrahim apaimages, Globallookpress
Читайте нас на:

Первая группа граждан России, проживавших на территории сектора Газа, ожидает эвакуации из анклава через КПП «Рафах». Об эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта сообщили РИА Новости.

«Представитель КПП “Рафах” подтвердил информацию об эвакуации из сектора Газа первых 85 граждан России», - передает агентство.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью Главное управление погранпереходов и границ Египта объявило, что 85 россиян включены в список для проезда через наземный переход «Рафах» и смогут выехать из Газы в 7:00.

Напомним, что накануне МИД РФ выразил обеспокоенность затягиванием сроков эвакуации граждан России из сектора Газа. Власти Израиля назвали двухнедельный срок - как реальный период, в течение которого россияне - а это порядка 600 человек, в том числе около 300 детей - смогут выйти из анклава через КПП «Рафах».

Этот КПП - единственный «коридор» из зоны конфликта. Египетские пограничники пропускают в сутки порядка 500 человек, очереди ждут около 7000 беженцев. Особые меры предосторожности приняты в Египте из-за опасения, что страна не сможет принять всех жителей сектора Газа. Чтобы не допустить возможный прорыв толп беженцев на Синай власти Каира стянули к границе бронетехнику.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:39 В стране и мире
Самолет Ан-2 с тремя людьми на борту пропал на Чукотке
07:29 В стране и мире
Первые 85 россиян ожидают эвакуации из сектора Газа
05:00 В стране и мире
Видео
Боец «Тюкава» рассказал о важном преимуществе танка перед артиллерией
01:33 В стране и мире
ЦАХАЛ потеряла 349 военных после обострения палестино-израильского конфликта
23:23 В стране и мире
РФ прервала сотрудничество с СБ ООН по расследованию атаки на «Севпотоки»
Популярное
«Морковка впереди повозки»: Песков не поверил обещаниям ЕС принять Украину
Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента
Видео
«Совковое немножко»: Матвиенко предложила Роспотребнадзору «осовременить» полное название
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.