Боррель заявил, что не стоит ждать быстрой победы Украины над Россией

Верховный представитель ЕС сообщил, что в сообществе много проблем, одна из которых отсутствие скорой победы над Россией.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель удивил страны-члены Евросоюза своим заявлением. Он сообщил, им об огромном количестве проблем и одна из них, что не стоит ждать скорой победы Украины над Россией.

Свое заявление Боррель сделал во время конгресса Партии европейских социалистов в Малаге. Его слова приводит «Лайф».

«У нас очень много проблем. В первую очередь Украина, где скорой победы над Россией не ожидается», - заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Боррель.

В этот же день, 11 ноября, несколько европейских стран выступили против военной помощи Украине на 20 миллиардов евро. Жозеп Боррель сообщил, что в это рад возражение выразила Германия, у которой «возникло много вопросов».

До этого Боррель отмечал, что ближневосточный конфликт уже влияет на поддержку киевских властей со стороны ЕС. Шестого ноября он призвал не забывать об Украине.