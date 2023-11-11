«В последний раз!»: ожидающий билетов на «Щелкунчик» в золотом плаще отказался повторять этот опыт

В очереди у Большого театра некоторые люди стоят вторые сутки. Они вооружились термоодеялами и столиками с едой.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Некоторые люди уже два дня стоят у Большого театра в очереди за заветными билетами на зимнюю сказку - балет «Щелкунчик». Одна группа «ждунов» подготовилась основательнее других: оборудовала себе столики для еды и вооружилась золотистыми термоодеялами, которые сохраняют тепло.

Сами они из Москвы. За двое суток ни разу не отлучались из очереди. По словам одного из мужчин, в следующем году он не собирается караулить билеты. Молодой человек удивляется, что люди каждый год готовы стоять в такой очереди.

«Персонально последний (раз. - Прим. ред.)», - сказал ожидающий в очереди.

Ранее одна женщина, находящаяся у театра, рассказала нашему телеканалу, что в толпе появились провокаторы. По ее словам, они встревали в очередь, вытесняя оттуда тех, кто стоял намного дольше и пришел гораздо раньше.