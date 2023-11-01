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Ракетные катера ВМС Израиля вошли в акваторию Красного моря

Максим Крюков
10:32 01.11.2023
В ЦАХАЛ сообщили, что израильские корабли зашли в акваторию Красного моря для усиления обороны.
© Видео: idfofficial, Telegram © Фото: idfofficial, Telegram
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Ракетные катера Военно-морских сил Израиля вошли в акваторию Красного моря. Об этом сообщили в Армии обороны еврейского государства.

«В рамках оборонительных усилий в этом районе вчера ракетные катера ВМС Израиля прибыли в район Красного моря», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В прошлую субботу, 28 октября, израильская армия перешла в наступление на севере сектора Газа. Пресс-служба ЦАХАЛ показала кадры продвижения танков по территории палестинского анклава.

Сегодня телеканал Al Arabiya сообщил, что Армия обороны Израиля штурмует сектор Газа с пяти направлений. Отмечается, что ожесточенные столкновения между ЦАХАЛ и подразделениями ХАМАС идут на севере Газы. Бои также проходят в районе КПП «Бейт-Ханун». Сухопутные силы ЦАХАЛ действуют одновременно с воздушными атаками и артиллерийскими обстрелами анклава.

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