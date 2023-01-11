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«Буки» наготове: кадры работы российских ЗРК в зоне спецоперации

10:47 11.01.2023
Российские средства ПВО прикрывают бойцов на передовой, а также мирных жителей в тылу от атак с воздуха, а также от летательных аппаратов противника, которые используются для разведки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов ЗРК Западного военного округа семейства «Бук» в зоне специальной военной операции, включая зенитный ракетный комплекс «Бук-М3».

Российские средства ПВО прикрывают бойцов на передовой, а также мирных жителей в тылу от атак с воздуха, а также от летательных аппаратов противника, которые используются для разведки.

«Отработан большой спектр целей. Начиная от РСЗО. Были вертолеты, самолеты, беспилотники. Комплекс отрабатывает по массированным ударам противника. Он обнаруживает то, что находится в воздухе. И моментально принимается решение на обстрел цели», - рассказал командир зенитно-ракетной батареи с позывным Второй.

Ранее «Звезда» показала, как готовятся к грядущим боям российские штурмовые отряды в Донецкой Народной Республике. 

Также российский летчик-истребитель рассказал, как уничтожил украинский самолет на Су-35С. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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