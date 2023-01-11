Импровизированный полигон в ДНР: как готовятся штурмовые отряды рядом с передовой

Этот штурмовой отряд сформирован из новобранцев, прибывших из Забайкалья. Большинство из них заключили контракты с ВС РФ только осенью прошлого года.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На промерзшем черноземе в Донецкой Народной республике уже пару недель слышен шум бронетехники и звуки выстрелов. Территория протяженностью в несколько километров стала импровизированным полигоном, где обучают штурмовиков. Боец с позывным «Клим» в зону спецоперации прибыл только в ноябре и здесь по-настоящему познакомился с гранатометом АГС-17, более известным как «Пламя».

«Гранатомет стреляет патронами разрывными. Осколочными. Задача у него - прикрытие пехоты при наступлении. Также на укрепрайоне работают отлично», - сказал стрелок гранатометного расчета АГС-17 «Пламя» с позывным «Клим».

А неподалеку в лесопосадках другой военнослужащий в прямом смысле «наводит суету», а если быть точнее, знакомится с возможностями пушки 2А42 калибром 30 миллиметров. В ее боекомплекте - три типа снарядов.

«Осколочно-фугасные. Бронебойно -трассирующие. Пушка автоматическая, поражает любые цели. Легкая бронированная техника. Дальность стрельбы - 3 километра», - рассказал наводчик штурмового отряда с позывным «Суета».

Этот штурмовой отряд сформирован из новобранцев, прибывших из Забайкалья. Большинство из них заключили контракты с ВС РФ только осенью прошлого года. Вооружение и современную тактику боя осваивают уже здесь, в Донбассе.

По сценарию учений - в нескольких километрах отсюда находятся вражеские позиции. Штурмовать их будут несколько подразделений. Сначала пойдет пехота, а за ней - тяжелая техника, прикрытие обеспечат минометные расчеты, от слаженности которых будет зависеть, насколько успешно задачу выполнит пехота.

Среди новобранцев есть и опытные бойцы. Танкист с позывным «Пак» на своем бронированном «коне» уничтожил не один десяток целей на Богатырском направлении. В реальном бою научился вести прицельный огонь из закрытых позиций. Теперь свои навыки передает ребятам, которые уже и сами рвутся на передовую.

«Желание у всех есть. А если есть желание, значит, и будет результат. Я в свое время людей готовил, поэтому те, кто хотят - всегда добиваются своего», - поделился командир танкового взвода с позывным «Пак».

Командир отряда отдает приказ - штурмовики начинают движение в сторону указанной лесополосы. Начинается учебный штурм. Пехоту с левого фланга будет поддерживать бронетехника. Сначала идут БМП, следом за ними танки. За продвижением групп следят из командного пункта. Отсюда координируют действия подразделений. Картинку в режиме реального времени получают с беспилотника.

В учениях принимают участие больше ста бойцов. Тренировка занимает не больше 15 минут. Дальше - душевный разбор полета у костра. Здесь никто не унывает, все рвутся в бой.

Ранее были опубликованы кадры отработки военнослужащими Восточного военного округа стрельбы из крупнокалиберного пулемета «Утес». В ходе занятий по огневой подготовке все военнослужащие, вне зависимости от своей воинской должности, осваивают ведение пулеметного огня по наземным и низколетящим воздушным целям. Тренировки на Сахалине проходят под руководством опытных офицеров ВВО и участников боевых действий в зоне специальной военной операции.