«Двигался в сторону Донецка»: летчик Су-35С рассказал, как уничтожил украинский самолет

Экипажи многоцелевых истребителей занимаются патрулированием и прикрытием действий самолетов бомбардировочной, штурмовой авиации и вертолетов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов многоцелевых истребителей Су-35С в ходе специальной операции. Экипажи отработали патрулирование и прикрытие действий самолетов бомбардировочной, штурмовой авиации и вертолетов при нанесении ударов по военным объектам и технике украинских националистов.

Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен украинский самолет.

«Обнаружил противника. Увидел, что это групповая цель идет. Двигаются в сторону Донецка. Выполнил наведение. Произвел атаку», - рассказал летчик Су-35С.

Ранее «Звезда» показывала кадры ракетных ударов экипажами Су-25 в зоне СВО. Летчики уничтожают военные объекты и технику украинских боевиков.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов