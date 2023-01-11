«Двигался в сторону Донецка»: летчик Су-35С рассказал, как уничтожил украинский самолет
Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов многоцелевых истребителей Су-35С в ходе специальной операции. Экипажи отработали патрулирование и прикрытие действий самолетов бомбардировочной, штурмовой авиации и вертолетов при нанесении ударов по военным объектам и технике украинских националистов.
Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен украинский самолет.
«Обнаружил противника. Увидел, что это групповая цель идет. Двигаются в сторону Донецка. Выполнил наведение. Произвел атаку», - рассказал летчик Су-35С.
Ранее «Звезда» показывала кадры ракетных ударов экипажами Су-25 в зоне СВО. Летчики уничтожают военные объекты и технику украинских боевиков.
Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов