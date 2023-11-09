FT: главы ЦРУ и Моссада обсуждают паузу в конфликте для освобождения взятых ХАМАС пленных

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На встрече в Катаре главы ЦРУ Уильям Бернс и службы внешней разведки Израиля «Моссад» Давид Барнеа обсуждают возможность трехдневной гуманитарной паузы боевых действий в Газе для освобождения заложников, которых взяло в плен палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

«Руководители разведывательных служб США и Израиля находились в четверг в Катаре и работали над планами потенциальной гуманитарной паузы, которая позволила бы освободить до 20 заложников, а также доставить больше гуманитарной помощи в блокированный сектор Газа», - говорится в статье издания.

Сообщается, что гуманитарную паузу планируется использовать для освобождения от 10 до 20 заложников, а также с целью получения полного списка людей, которых удерживает ХАМАС. Переговоры ведутся при участии катарских чиновников. По данным источников издания, переговоры в Катаре по освобождению заложников ХАМАС в последние дни идут успешно.

Напомним, боевики ХАМАС вторглись на южные территории Израиля 7 октября, взяв в заложники более 200 человек, в том числе с двойным гражданством - американским, французским, китайским и российским.