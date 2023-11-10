Российский «Прогресс МС-24» увел МКС от столкновения с космическим мусором

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Российский грузовой корабль «Прогресс МС-24» в очередной раз увел Международную космическую станцию от возможного столкновения с космическим мусором. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«"Прогресс МС-24" увел МКС от столкновения с космическим мусором», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Сообщается, что двигатели корабли включили в 18.07 мск и выключили через 316,5 секунды. Благодаря этому решению орбита МКС поднялась на 900 метров.

«Параметры орбиты после коррекции: минимальная высота 419,1 км; максимальная - 436,1 км», - отметили в Роскосмосе.

Ранее «Прогресс МС-24» уже уводил МКС от потенциального столкновения с космическим мусором. Тогда высота орбиты уменьшилась на 500 метров.

В ночь на 10 ноября российский грузовик также участвовал в корректировке орбиты МКС для «Прогресса МС-25», полет которого назначен на 1 декабря.