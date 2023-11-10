МКС подняла орбиту на 2,5 километра перед прибытием «Прогресса МС-25»

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Орбита Международной космической станции (МКС) была поднята на 2,5 километра в целях корректировки перед прибытием грузового корабля «Прогресс МС-25». Об этом сообщили в «Роскосмосе».

В ведомстве сообщили, что запуск «Прогресса МС-25» запланирован на первое декабря 2023 года с космодрома Байконур. Всего за время полета МКС было проведено 349 коррекций орбиты станции, 195 из которых были совершены двигателями кораблей «Прогресс».

«Перед прибытием нового грузовика "Прогресс МС-25" нужно скорректировать орбиту Международной космической станции... Сегодня в 00.11 включились двигатели "Прогресса МС-24", проработали 905,7 секунд и выдали импульс величиной 1,43 м/c. После манёвра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 2,5 километра и составила 417,98 километра над поверхностью Земли», - говорится в заявлении «Роскосмоса».

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