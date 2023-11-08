Байден призвал Нетаньяху сделать трехдневную паузу в боях в секторе Газа

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Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник призвал его согласиться на взятие трехдневной паузы в боях в секторе Газа. Об этом сообщил портах Axios со ссылкой на источники.

По сообщению чиновников из США и Израиля, Байден счел, что взятая на три дня пауза поможет обеспечить прогресс в освобождении некоторых заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. Ранее США обсуждало вместе с Катаром и Израилем возможность освобождения из плена ХАМАС 10-15 заложников, и использование паузы для проверки личностей заложников.

«Нетаньяху выразил опасения Байдену, что не уверен в намерениях ХАМАС и их готовности провести сделку с обменом заложников. Он также сказал, что Израиль может потерять текущую международную поддержку операции, если боевые действия прекратятся на три дня», - говорится в материале Axios.

Ранее премьер-министр Израиля заявил, что в сектор Газа не будет проходить топливо и впускаться рабочие из анклава, до тех пор пока заложники не будут освобождены. Он также подчеркнул, что до момента вывода всех заложников ЦАХАЛ не получит приказ о прекращении огня.