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В пятницу пройдет заседание СБ ООН по конфликту на Ближнем Востоке

Никита Черненко
01:56 10.11.2023
Заседание должно пройти в пятницу в 23:00 по московскому времени.
В пятницу пройдет заседание СБ ООН по конфликту на Ближнем Востоке
© Фото: IMAGO Thomas Trutschel Globallookpress
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Совет Безопасности ООН проведет заседание по теме конфликта на Ближнем Востоке в пятницу вечером. Дата заседания была выставлена в график заседаний Совбеза.

Согласно заявлению, на заседании будут обсуждаться способы урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем. Отмечается, что в обсуждении ситуации на Ближнем Востоке будет поднять «палестинский вопрос».

Ранее Совет безопасности всемирной организации заседал по теме палестино-израильского конфликта в понедельник 6 ноября. Инициаторами закрытого заседания стали представители Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя выступил в организации с призывом немедленно прекратить огонь. Он подчеркнул, что если кризис охватит весь регион, конфликт будет уже не остановить.

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