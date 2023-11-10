В пятницу пройдет заседание СБ ООН по конфликту на Ближнем Востоке

Заседание должно пройти в пятницу в 23:00 по московскому времени.

© Фото: IMAGO Thomas Trutschel Globallookpress

Совет Безопасности ООН проведет заседание по теме конфликта на Ближнем Востоке в пятницу вечером. Дата заседания была выставлена в график заседаний Совбеза.

Согласно заявлению, на заседании будут обсуждаться способы урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем. Отмечается, что в обсуждении ситуации на Ближнем Востоке будет поднять «палестинский вопрос».

Ранее Совет безопасности всемирной организации заседал по теме палестино-израильского конфликта в понедельник 6 ноября. Инициаторами закрытого заседания стали представители Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя выступил в организации с призывом немедленно прекратить огонь. Он подчеркнул, что если кризис охватит весь регион, конфликт будет уже не остановить.