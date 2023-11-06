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Китай и ОАЭ запросили провести заседание СБ ООН по Ближнему Востоку

Никита Черненко
04:30 06.11.2023
Темой обсуждения станут удары по лагерю беженцев Джебалия и колонне машин скорой помощи возле больницы «Аш-Шифа».
Китай и ОАЭ запросили провести заседание СБ ООН по Ближнему Востоку
© Фото: Loey Felipe UN Photo, XinHua, Global Look Press
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В ООН пройдет закрытое заседание Совета безопасности организации по палестино-израильскому конфликт после выступления Китая и Объединенных Арабских Эмиратов с данной инициативой. Об этом сообщил дипломатический источник ООН агентству ТАСС.

Отмечено, что докладчиками на заседании станут заместитель генерального директора ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд. В качестве одной из тем заседания называются удары по лагерю Джебалия на севере сектора Газа для беженцев Палестины, а также по машинам скоро помощи возле центральной больницы «Аш-Шифа».

«Китай и ОАЭ запросили заседание на понедельник в 15:00», - привело цитату ТАСС.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил во всемирной организации с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что в ином случае кризис может перерасти в региональный, и тогда конфликт будет «никогда не остановить».

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