Представитель Кремля заявил, что чем скорее в Киеве поймут, что им не одержать победу на поле боя, тем скорее возможно урегулирование конфликта.

© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Предпосылки урегулирования конфликта Украины и Российской Федерации возникнут тогда, когда в Киеве придет понимание того, что им не одержать победу на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В условиях отсутствия предпосылок для урегулирования политико-дипломатическим средствами мы продолжаем специальную военную операцию», - сказал Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что для Российской Федерации главным является достижение своих целей.

«Им (украинским властям. - Прим. ред.) пора понять, что им не удастся одержать победу на поле боя. Чем раньше они это поймут, тем скорее могут возникнуть предпосылки для урегулирования», - заявил Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине и Соединенным Штатам пора понять, что Россию невозможно победить на поле боя.

До этого Дмитрий Песков заявлял, что русско-американские отношения находятся на нуле. По словам представителя Кремля, отношения можно будет восстановить, если США предоставят более конструктивную позицию.