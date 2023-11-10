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Поиски пропавшего на Чукотке самолета Ан-2 отложены до утра из-за пурги. Об этом сообщили «Звезде» в ФКУ АРПСБ.

В поисково-спасательной службе отметили, что все спасатели вернулись на базу из-за нулевоой видимости в результате сильной пурги. Информации о судьбе и состоянии людей, находящихся на борту, нет.

Напомним, выполняющий рейс Певек - АС Полярный - Певек самолет Ан-2 пропал на Чуклотке. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и пассажир.