Венгрия из разведывательных источников знает, что Украина не подписала мирное соглашение по вине США.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил версию бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера о том, что Украина отказалась подписать мирный договор в Стамбуле в прошлом году из-за давления Соединенных Штатов.

«Действительно, в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути, было соглашение, которое, как гласит дипломатическая сплетня, украинцы не подписали по указанию США», - сказал премьер в эфире радиостанции Kossuth.

По словам Орбана, Венгрии известно это из различных отчетов, а также благодаря информации разведывательных источников.

Ранее венгерский политик заявил, что страна против вступления Украины в Евросоюз, так как Киев во всех отношениях не готов к такому членству. По словам Орбана, Украина далека от этого как «Мако от Иерусалима».

Напомним, что Шредер в октябре этого года обвинил США в несостоявшемся мирном соглашении. Политик уверен, что в 2022 году Киев был готов подписать его.