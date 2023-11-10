«Как Мако от Иерусалима»: Орбан поговоркой описал готовность Киева вступить в ЕС

По мнению Виктора Орбана, Киев во всех отношениях не готов вступить в Европейский союз.

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Венгрия считает, что Украина не должна войти в состав Европейского союза. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Киев не готов к такому членству.

«Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы можно было говорить о ее амбиции вступить в ЕС. Переговоры о членстве Украины начаться не должны», - заявил политик в эфире радиостанции Kossuth.

По словам Орбана, Киев так же далек от вступления в союз, как «Мако от Иерусалима». Премьер сделал отсылку к легенде о крестоносце, направлявшемся к Святой Земле. Однажды он проснулся на корабле и ему почудилось, что он достиг конечной точки, однако по факту был от нее еще далеко.

Орбан подчеркнул, что такая позиция страны не связана с тем, что Брюссель «задолжал Венгрии денег».

Ранее венгерский политик прокомментировал текущую стратегию ЕС по украинскому конфликту. Он назвал ее провальной и заявил о необходимости создания новой системы безопасности, которая подойдет как Москве, так и Киеву.