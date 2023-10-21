Шредер: США запретили Украине вести переговоры с Россией

Бывший немецкий канцлер считает, что это было фатальной ошибкой.

© Фото: imago stock&people, Globallookpress

В марте прошлого на переговорах в Стамбуле украинцы не пошли на мир с Россией из-за того, что им это запретили Соединенные Штаты. Об этом заявил бывший немецкий канцлер Герхард Шредер.

«Это было фатально. Потому что результатом теперь будет то, что Россия более тесно связана с Китаем», - добавил немецкий политик в интервью Berliner Zeitung.

Шредер уверен, что в марте 2022 года Украина была готова отказаться от вступления в НАТО и обсуждать вопросы по Крыму и Донбассу.

Напомним, президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.