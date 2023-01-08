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В ФРГ заявили о преждевременности поставок Киеву танков Leopard

Ирина Елагина
09:29 08.01.2023
Один из лидеров Социал-демократической партии Германии объяснил, почему ФРГ не может предоставить Украине танки Leopard.
В ФРГ заявили о преждевременности поставок Киеву танков Leopard
© Фото: Dirk Waem, Belga News Agency, Globallookpress
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Германия не готова взять на себя ответственность и в одностороннем порядке принять решение о поставках тяжелых танков Leopard в зону конфликта на Украине. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль в интервью RND объяснил, почему ФРГ не может предоставить Украине танки Leopard.

«Ни одна страна сейчас не поставляет [Киеву] такие тяжелые танки, как Leopard 1 или Leopard 2. Для федерального правительства всегда было важно, чтобы немцы не действовали в одиночку. Это применимо и здесь. И, конечно, мы еще будем следить за этим: какие будут следующие шаги?», - подчеркнул немецкий политик.

По данным опроса, проведенного 6 января институтом исследования общественного мнения INSA для газеты «Bild am Sonntag», на вопрос, должна ли Германия также поставлять боевые танки Украине, 50 процентов респондентов ответили отрицательно, а 38 процентов высказались «за», сообщает немецкий телеканал N-TV

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