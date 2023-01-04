В стране и мире Зеленский после разговора с Макроном заявил, что Киев получит танки и бронемашины Bastion Игнат Далакян Украинский президент отметил, что согласовал с французским лидером сотрудничество для укрепления системы ПВО Украины. © Фото: Volodymyr Zelensky, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона за решение предоставить Киеву легкие танки и бронированные машины Bastion. «Провел длительный и детальный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу текущей ситуации. Поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении», - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Украинский президент отметил, что согласовал с французским лидером сотрудничество для укрепления системы противовоздушной обороны Украины. Ранее Владимир Зеленский отказал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху в просьбе проголосовать против резолюции в Генассамблее ООН по вопросу об оккупации палестинских территорий из-за нежелания Израиля поставлять Украине системы противовоздушной обороны. Премьер-министр Израиля обещал подумать, но украинского лидера такой ответ не устроил и он отказал в поддержке. Экспертное мнение и аналитика