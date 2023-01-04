Зеленский после разговора с Макроном заявил, что Киев получит танки и бронемашины Bastion
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона за решение предоставить Киеву легкие танки и бронированные машины Bastion.
«Провел длительный и детальный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу текущей ситуации. Поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Украинский президент отметил, что согласовал с французским лидером сотрудничество для укрепления системы противовоздушной обороны Украины.
Ранее Владимир Зеленский отказал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху в просьбе проголосовать против резолюции в Генассамблее ООН по вопросу об оккупации палестинских территорий из-за нежелания Израиля поставлять Украине системы противовоздушной обороны. Премьер-министр Израиля обещал подумать, но украинского лидера такой ответ не устроил и он отказал в поддержке.