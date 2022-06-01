В стране и мире Кремль: поставки вооружений США Украине не пробуждают у Киева желания возобновить переговоры Тимур Шерзад Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты целенаправленно и старательно подливают масло в огонь относительно Украины. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress Читайте нас на: В Кремле заметили, что поставки американских вооружений Украине не пробуждают у Киева желания возобновить мирные переговоры. Это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь. США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. Подобные поставки не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры. Поэтому относимся мы к этому, конечно, негативно», - сказал Песков журналистам. Ранее «Звезда» демонстрировала работу тяжелой артиллерии ДНР, опубликовав кадры работы 152-мм «Гиацинтов» на Авдеевском направлении. Также сообщалось, что морские пехотинцы 18-го отдельного батальона ВСУ отказались вести боевые действия из-за преступных приказов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика