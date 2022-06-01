Кремль: поставки вооружений США Украине не пробуждают у Киева желания возобновить переговоры
В Кремле заметили, что поставки американских вооружений Украине не пробуждают у Киева желания возобновить мирные переговоры. Это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь. США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. Подобные поставки не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры. Поэтому относимся мы к этому, конечно, негативно», - сказал Песков журналистам.
Ранее «Звезда» демонстрировала работу тяжелой артиллерии ДНР, опубликовав кадры работы 152-мм «Гиацинтов» на Авдеевском направлении.
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