Швеция передаст Украине противокорабельные ракеты

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Швеция поставит на Украину оружие на десятки миллионов евро и окажет финансовую поддержку ВСУ. Об этом заявила премьер-министр скандинавской страны Анн Линде.

«Швеция отправит на Украину противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и 12,7-мм винтовки, включая боеприпасы. Этот четвертый пакет поддержки также включает финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Общая сумма более 95 миллионов евро», - написала Линде в своем Twitter.

Целый ряд стран коллективного Запада начали снабжать Украину своим оружием после 24 февраля, когда Россия объявила о проведении специальной военной операции.

В российском внешнеполитическом ведомстве не раз предупреждали западных партнеров, что подобные поставки подливают масло в огонь и не побуждают Киев вести мирный диалог с народными республиками Донбасса. В Минобороны РФ предупредили, что транспорт с западным вооружением станет законными целями для ВС РФ на Украине.