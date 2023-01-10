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В Минобороны Латвии допустили передачу Украине новой партии ПЗРК Stinger

Андрей Аркадьев
17:07 10.01.2023
В феврале прошлого года Киев уже получил от Риги партию Stinger, а также военную амуницию.
В Минобороны Латвии допустили передачу Украине новой партии ПЗРК Stinger
© Фото: usnavy, Navy Media Content Operations, GlobalLookPress
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Латвия может передать Украине новую партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Об этом сообщила министр обороны балтийской республики Инара Мурниеце.

«Фактически украинский фронт - это наша линия обороны, поэтому мы думаем, как присоединиться к большому потоку помощи, как поддержать Украину, как ответить на запросы президента Украины Владимира Зеленского», - приводит ее слова объединенный новостной портал Латвийского радио и Латвийского телевидения.

В феврале прошлого года Киев уже получил от Риги партию Stinger, а также военную амуницию.

На прошлой неделе сообщалось, что Пентагон предоставит Киеву крупнейший пакет военный помощи. В него войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley, военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP, бронетранспортеры М113, боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитные ракеты с радиолокационным наведением Sea Sparrow, а также другое вооружение и боеприпасы.

В свою очередь, во Франции пообещали поставить Киеву легкие колесные танки AMX-10RC. Это будет первый случай передачи Украине современных танков западного производства. В Великобритании обсуждают возможность поставки украинской стороне своих танков Challenger 2. Правительство ФРГ объявило, что передаст Украине первые 40 боевых машин пехоты Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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