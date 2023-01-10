В Минобороны Латвии допустили передачу Украине новой партии ПЗРК Stinger
Латвия может передать Украине новую партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Об этом сообщила министр обороны балтийской республики Инара Мурниеце.
«Фактически украинский фронт - это наша линия обороны, поэтому мы думаем, как присоединиться к большому потоку помощи, как поддержать Украину, как ответить на запросы президента Украины Владимира Зеленского», - приводит ее слова объединенный новостной портал Латвийского радио и Латвийского телевидения.
В феврале прошлого года Киев уже получил от Риги партию Stinger, а также военную амуницию.
На прошлой неделе сообщалось, что Пентагон предоставит Киеву крупнейший пакет военный помощи. В него войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley, военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP, бронетранспортеры М113, боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитные ракеты с радиолокационным наведением Sea Sparrow, а также другое вооружение и боеприпасы.
В свою очередь, во Франции пообещали поставить Киеву легкие колесные танки AMX-10RC. Это будет первый случай передачи Украине современных танков западного производства. В Великобритании обсуждают возможность поставки украинской стороне своих танков Challenger 2. Правительство ФРГ объявило, что передаст Украине первые 40 боевых машин пехоты Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.